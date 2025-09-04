Селма Хаек сподели жешка фотографија од забавата за 59-ти роденден

Славната актерка Селма Хајек го прослави својот 59-ти роденден, и ако ги погледнете нејзините фотографии, сигурно не би ѝ дале толку години.

По овој повод, таа објави и фотографија на Инстаграм со уникатен опис. Патем, Селма е позната по тоа што секогаш објавува реални фотографии, не користи филтри и е секогаш природна.

А сега остана верна на себе, позираше во црвен костим за капење и им се заблагодари на сите за нивната љубов.

-59 патувања околу сонцето и сè уште танцувам. На здравје на сите и ви благодарам за вашата љубов, рече Селма.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Ентони Хопкинс беше меѓу првите што ѝ честитаа, а потоа почнаа да се слеваат честитки и пофални зборови од други луѓе.

фото: printsceen/Instagram