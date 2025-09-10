Секси имиџ на натпревар: Данијела Димитровска во невообичаен стајлинг за ваков настан

Моделот и водителка Данијела Димитровска привлекува внимание каде и да се појави, бидејќи ретко кој останува рамнодушен на нејзиниот привлечен изглед.

Даниела сега предизвика возбуда на Инстаграм кога објави фотографија од „Маракана“ каде што го гледаше натпреварот, а нејзиниот стајлинг за овој натпревар ги изненади сите.

Димитровска за натпреварот се облече во мини, иако тоа не е типично за ваков настан. Имено, таа носеше кратки кожни шорцеви и штикли, а го запали Инстаграм со фотографија од стадионот, на која ги прекрсти своите витки нозе, и нема сомнение дека посилниот пол „остана без зборови“ кога ја виде во овој стајлинг на натпреварот.

Инаку, Данијела редовно тренира, се храни здраво, и тоа е тајната на нејзиниот успех.

Foto: Danijela Dimitrovska/instgaram