„Секоја следна да ми е ваква“ – Миа Костова го прослави 41 -от роденден

Македонската Инфлуенсерката Миа Костова вчера го прослави својот роденден, а социјалните мрежи се полни со честитки од најблиските, пријателите и обожавателите.
Миа Костова е родена на 9 ти октомври 1984 година, а денес важи за една од најпознатите Инфлуенсерки.
Сега вниманието го привлече со најновите фотографии и видеа по повод роденденот, каде покажа дел од роденденската атмосферата и пред јавноста.
Таа си посака секоја следна година да и биде ваква, што значи дека го сака и е задоволна од животот кој го живее :
– Драги луѓе, имам денес толку многу пораки и толку многу убави зборови што не ни имам начин доволно да ви се заблагодарам. Ви посакувам само едно: На 41 роденден да си речете ʼне сакам ништо повеќе, не сакам на ниту едно друго место, секоја следна да ми е ваква. Посакувам само здравје, сила и чиста мисла. Немате поима какво е чувството да имаш над 80.000 луѓе на едно место. Ве сакам!
Миа свечено ја дувна свечичката од чоколадната торта во присувство на најблиските пријатели, со насмевка на лицето, додека во позадина се слушаше аплаузот од присутните.
Taa ги спои сите желби и насмевки во едно убаво сеќавање, а овој роденден не беше само број, туку потврда на пријателсвото и љубовта.
Исполнета со благодарност, се почувствувала посебно и среќно што може да го прослави овој значаен момент на ваков начин, па и овој ден ќе остане врежан во сеќавањата
Foto: print Screen/Instagram