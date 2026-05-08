Секоја година добива покана, но поради една причина Џенифер Анистон никогаш не оди на „Мет Гала“

Најголемиот моден настан вечерта на 4 мај ги собра некои од најголемите светски имиња во Метрополитен музејот на уметност во Њујорк на Мет Гала. Сепак, не доаѓаат сите бидејќи некои познати личности го прескокнуваат овој настан секоја година. Меѓу нив е и Џенифер Анистон, иако редовно добива покани.

Актерката не дојде бидејќи целото искуство ѝ предизвикува стрес и притисок. Таа за „Гламур“ изјави: „

– Бев поканета, но нема да одам. Ме преоптоварува. Сите тие подготовки, облекувањето на фустанот. Јас сум личност што носам фармерки, апостолки и маичка “. Со тоа, таа објасни дека не ѝ се допаѓаат подготовките и формалноста на настанот. Исто така, сакам да се дотерувам, но за мене тоа е ментална игра… „Ајде да се подготвиме, да облечеме свечен фустан, да се нашминкаме, да се средиме, а потоа да седнеме во голема просторија со колегите“. Таа исто така призна: „И да, сите се таму за да слават едни со други и да се забавуваат, но јас се нервирам.

Непријатноста што ја чувствува Џенифер Анистон важи и за јавните настапи воопшто:

– Понекогаш се чувствувам малку нервозна и за јавното говорење, особено по години во кои моите зборови беа извртени и извадени од контекст. Па понекогаш се фаќам себеси како се набљудувам на чуден начин.

Таа, исто така, се потсети на своите претходни искуства со медиумите:

„Во минатото, новинарството беше грубо и нивната цел беше да ве фатат во нешто што би можеле да го вртат засекогаш.“ Таа истакна: „Но, добро е. Доаѓа момент во животот кога ништо од тоа навистина не е важно на крајот од денот.

Во истиот разговор, Џенифер Анистон зборуваше и за црвените теписи преку искуството од работата во серијата „Утринско шоу“:

– Некои луѓе го доживуваат како спорт во кој прво ве креваат, а потоа едвај чекаат да ве соборат. Зошто луѓето го прават ова? Којзнае. Јас само се трудам колку што можам да го игнорирам затоа што не ви прави никаква корист, резимира славната актерка.

фото:Instagram printscreen/ jenniferaniston