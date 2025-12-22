Секој би посакал ваков син: Аца Софронијевиќ ја изненади мајка си со подарок

Хармоникашот Александар Софронијевиќ ја почасти својата мајка Милена со нов автомобил.

Во „приказна“ што се појави на неговиот Инстаграм, Софра ѝ кажа дека ќе ги „вози своите внуци во него долго време, барем додека не станат полнолетни“.

Потоа, вели тој, ќе го замени и овој автомобил.

– Мајко, нека ти е со среќа и да продолжиш да ги возиш внуците уште долго време, барем додека не станат полнолетни, а потоа ќе го замениме и овој – напиша тој, со низа емотикони.

Семејството Софронијевиќ, да потсетиме, наскоро ќе стане побогато за еден член.

Сопругата на Софронијевиќ, Косана, очекува девојче, за што сите се многу среќни.

foto: Instagram screenshot / sofronacc