Секој би посакал ваков син: Аца Софронијевиќ ја изненади мајка си со подарок

Хармоникашот Александар Софронијевиќ ја почасти својата мајка Милена со нов автомобил.
Во „приказна“ што се појави на неговиот Инстаграм, Софра ѝ кажа дека ќе ги „вози своите внуци во него долго време, барем додека не станат полнолетни“.
Потоа, вели тој, ќе го замени и овој автомобил.
– Мајко, нека ти е со среќа и да продолжиш да ги возиш внуците уште долго време, барем додека не станат полнолетни, а потоа ќе го замениме и овој – напиша тој, со низа емотикони.
Семејството Софронијевиќ, да потсетиме, наскоро ќе стане побогато за еден член.
Сопругата на Софронијевиќ, Косана, очекува девојче, за што сите се многу среќни.
foto: Instagram screenshot / sofronacc