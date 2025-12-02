Сега е познато, еве што значат броевите на вентилот на вашиот радијатор

Ако некогаш сте се запрашале што всушност значат броевите на страната на вентилот на вашиот радијатор, „Бритиш Гас“ објасни сè што треба да знаете.

Еден од начините да го одржувате домот топол, а во исто време да ги намалите сметките, е да ги прилагодите температурите на радијаторите.

TRV, или термостатски вентил за радијатор, е мал уред сместен на страната на радијаторот, според „Бритиш Гас“.

-Во основа, со поставување TRV вентили на радијаторите можете да ја контролирате температурата во секоја соба поединечно. Тие ја детектираат температурата во просторијата, а потоа го прилагодуваат радијаторот така што просторијата е топла колку што сакате да биде, пишува Бритиш Гас.

Тие обично имаат бројчаник со броеви од 0 до 5, при што секој број одговара на одреден температурен опсег.

Според „Бритиш Гас“, броевите на радијаторот обично одговараат на следниве температури: 1 = 10°C, 2 = 15°C, 3 = 20°C, 4 = 25°C и 5 = 30°C.

Извор: Kурир

Фото: Freepik