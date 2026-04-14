„Сè уште чекам да се појавиш“: Дарко Лазиќ објави досега невидена снимка од својот покоен брат

Пејачот Дарко Лазиќ објави досега невидено видео од својот покоен брат Драган.

Лазиќ не може да се помири со смртта на својот брат Драган, кој почина на 11 март во тешка сообраќајна несреќа.

Дарко објави црно-бело видео на Инстаграм на кое неговиот брат Драган Лазиќ е весел и насмеан.

„Сè уште чекам да се појавиш, брате мој… Не можам и никогаш нема да прифатам дека те нема“, напиша фолк пејачката во описот, додавајќи две емотикони со скршено срце.

Да потсетиме, по смртта на неговиот брат, Дарко низ солзи рече:

– Изгубив голем дел од себе, сето ова ми беше тешко. Изгубив половина од себе, половина од мојот живот, половина од моето срце, моето најмило, што не би му го посакал на никого – рече Лазиќ, кој неодамна го посети Хиландар каде што се помоли неговиот брат да најде мир.

