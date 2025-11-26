Се сомневате дека некој е најавен на вашиот Фејсбук? Брзо проверете во само неколку чекори

Фејсбук нуди едноставни опции за верификација и заштита, доколку се сомневате дека некој ве шпионира и ја користи вашата сметка.

Преку оваа функција, можете да ги видите уредите на кои вашата сметка е активна, како и локацијата, типот на уредот и времето на најавување.

Проверка на уреди на компјутер

Најавете се на Фејсбук преку прелистувач, а потоа одете во Поставки > Безбедност и најава. Кликнете на местото каде што сте најавени за да ги видите сите уреди на кои вашата сметка е активна. Тука можете да го видите датумот, времето и локацијата на вашето најавување, а опцијата за одјавување од сите сесии ви овозможува да се заштитите од неовластен пристап.

Проверка преку мобилната апликација

Во апликацијата, кликнете на трите хоризонтални линии во долниот десен агол, а потоа одете во Поставки > Безбедност > Безбедност и најава. Тука ќе го видите делот каде што сте најавени и можете да ги проверите уредите, датумот и локацијата на вашите најавувања. Исто така, можете да се одјавите од сите сесии ако забележите нешто сомнително.

Оваа постапка ви овозможува да го заштитите вашиот профил и да преземете мерки ако забележите неовластен пристап.

Извор: Kurir

Foto: Freepik