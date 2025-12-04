Се снима филм за животот на Лепа Лукиќ: „Сите ќе останат без текст кога ќе дознаат што и правеле колегите“

Лепа Лукиќ е на музичката сцена повеќе од половина век, а сега, според изворот, решила да сними филм за својот живот.

Таа ангажирала близок пријател, поточно Бојан Јовановски попознат како Боки 13, да ѝ помогне и да го напише сценариото за филмот, пишува Ало.рс

– Во филмот таа ќе открие детали за кои никогаш не зборувала јавно. Ќе зборува за љубовта и љубовниците, за тоа кој ѝ ставал сопки во бизнисот, но и во животот… Луѓето ќе останат без зборови кога ќе дознаат низ што поминала и што ѝ правеле луѓето – рекол извор близок до Лепа.

Сè уште не е познато кој ќе ја игра Лепа во филмот, но сигурно е дека нема да се игра себеси.

Во опција е легендарна српска актерка чиј дух наликува на Лепа, луѓето ја обожаваат, а тие се слични по возраст.

фото:Instagram printscreen/ lepa_lukic_official