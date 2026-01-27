Се омажи Данијела Димитровска –  Поранешната сопруга на Огњен Амиџиќ кажа „да“ по втор пат 

Поранешната сопруга на Огњен Амиџиќ, водителката Данијела Димитровска, му го кажа судбоносното „да“ на својот емотивен партнер Јеврем Косниќ. Венчавката се одржа во црква надвор од Белград, во семејниот круг, а водителката ја објави среќната вест на својот Инстаграм профил.

Двојката планира голема свадба на која ќе присуствуваат голем број нивни пријатели, соработници и членови на поширокото семејство, според „Блиц“.

Момчето на Данијела Димитровска со години се занимава професионално со спорт. Јеврем Косниќ е роден во Швајцарија, Сент Гален, и е поранешен српски фудбалер.

На почетокот на својата кариера играл за Црвена Ѕвезда од Белград, а како сениор играл прво за ФК Рад, потоа за ФК Бежанија. Потоа играл за италијанскиот клуб Реџина, а потоа се вратил и играл за Војводина. Таму останал само една сезона.

Подоцна играше за романскиот клуб Клуж, а кариерата ја заврши во Италија во Таранто во 2020 година. Патем, Косниќ е пет години помлад од водителката, но апсолутно не им пречи разликата.

– Ова е личноста која е во Црна Гора последната година, интензивно. Моето момче не е Црногорец, но јас немав никаков проблем дури и да беше. Тој гради зграда тука и морам да го пофалам моето момче затоа што не зборувам често за него, особено не вака јавно, но сега го заслужува тоа. Тој ги изгради сите овие станови како да ќе живее во нив. Тој работи и создава тука, а ние сме му морална поддршка – изјави неодамна Данијела.

