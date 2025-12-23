„Се обидуваме  да го задржиме во наши раце“ – Илда Шаулиќ се бори за наследството на Шабан

Пејачката Илда Шаулиќ отворено проговори за борбата со која се соочува нејзиното семејство по смртта на „кралот на народната музика“ Шабан Шаулиќ. Илда истакнува дека многумина се обиделе да го користат името и презимето на нејзиниот татко.

– Ништо не е целосно решено со нас сè уште. Ова е вистинска борба. Многу луѓе профитираа од неговото име и дело, но во последните години се обидуваме да заштитиме сè што Шабан остави зад себе. Ќе се обидеме на секој можен начин да се осигураме дека она што му припаѓа на семејството навистина ќе остане во наши раце – изјави Илда за „Блиц“.

Пејачката откри и каков е нејзиниот живот кога камерите ќе го исклучат рефлекторот:

– Мојот живот е опуштен. Сакам да се дружам со луѓе дома, да седам, да разговарам, да се смеам. Се обидувам да водам нормален живот во секоја смисла на зборот. Не сум многу различна на сцената отколку приватно. Имам пријатели повеќе од триесет години и тоа многу кажува за мене и за нив. Ми се допаѓа мојот мир, да гледам филмови, да читам книги или едноставно да одам на фризер. Мислам дека денес е важно, и за жените и за девојките, да имаат свои задоволства и време за себе, бидејќи кога си добар кон себе, си добар и кон другите.

Кога ја прашале што наследила од родителите, Илда рекла:

– Најмногу наследив од мајка ми, Гоца. Сите ми велат дека како што стареам, сè повеќе личам на неа. Сепак, кога станува збор за чувствата и начинот на кој ги доживувам работите, велат дека сум иста како татко ми – имам дел од топлината и ширината што ја имаше тој.

Foto: print screen/Instagram/ildasaulic