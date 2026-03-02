„Се обидовме неколку пати…“ – Зоранaх конечно се омажи за фудбалерот

Јутјуберката и инфлуенсерка Зорана Јовановиќ Зоранах сподели видео од нејзината свадба со Елој Рума и проговори за процедурата низ која поминала во Америка.

Зорана, се омажи за својот партнер Елој Рума кон крајот на февруари, а сега објави видео од целата церемонија и покажа како изгледа граѓанска свадба во Америка.

За оваа пригода, таа носеше сако наместо венчаница, а за да стигне до општината мораше да помине низ супермаркет.

На почетокот, таа откри дека нивната свадба била планирана за 2024 година, но на крајот биле спречени.

– Не можам да верувам дека ова се случува, откако неколку пати се обидовме да се венчаме во Холандија. Планиравме да се венчаме за Божиќ 2024 година – почна таа.

Инфлуенсерката потоа откри дека го променила презимето, но дека постапката во Америка е малку поинаква.

– Го менувам презимето, го потпишувам презимето тука, но кога аплицираат за да ги добијам документите, ставаат ново презиме. Потоа, кога одам во Србија, го менувам презимето во пасошот – рече таа.

Foto: Instagram print screen/zorannah