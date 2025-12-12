Се надмина самата себе: Јована Јеремиќ изведе жежок танц пред камери

Водителката Јована Јеремиќ често се појавува во провокативни изданија во утринската програма, а сега приреди жежок танц во студиото во мини фустан и сè то го сними камерата.

Видеото од танцот е создадено за време на рекламите наутро, каде што таа искористи прилика, а потоа седна на стол и почна да ги „меша“ со колковите.

Ова видео предизвика бројни реакции, а некои коментираа дека Јована се надмина себеси со ова видео од работа, а имаше и такви кои и порачаа дека премногу се труди, но сепак и требаат часови по танц.

фото:Instagram printscreen/ jeremicjovana