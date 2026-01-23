Се гледала зад грб со момчето на сестра си – Завојуваа ќерки на Чарли Шин (видео)

Семи Шин, ќерката на Чарли Шин и Дениз Ричардс, предизвика бура од реакции на социјалните мрежи по изјавата што остави многумина без зборови. Во едно од нејзините најнови видеа, инфлуенсерката и модел тврди дека нејзината сестра Лола Шин е во врска со нејзиното поранешно момче.

„Замислете да откриете дека вашата сестра и вашето поранешно момче се гледаат зад вашиот грб цело време“, напиша Семи покрај селфи видео. Песната на Лана Дел Реј „Norman F***ing Rockwell“ се слушаше во позадина, додека таа изгледаше видливо шокирана.

Иако Семи не го именуваше поранешниот партнер за кој зборуваше, многу следбеници направија претпоставки во коментарите. Многумина сугерираа дека можеби станува збор за микро-инфлуенсерот Ајден Дејвид.

„Не ме мразете, но во емисијата беше прилично очигледно дека таа упорно се обидуваше да разговара со него откако раскинавте“, напиша еден следбеник, алудирајќи на реалното шоу „ Denise Richards: It’s Complicated“.

Лола Шин ги негира обвинувањата Кратко откако видеото, кое е прегледано повеќе од три милиони пати, стана вирално, и Лола Шин се огласи. Таа се огласи на TikTok за жестоко да ги негира обвинувањата на нејзината сестра.

„Никогаш повеќе не се бранам пред сестра ми затоа што искрено, не ми е гајле. Но, не можев да го пуштам ова да помине“, започна Лола, додавајќи дека тврдењата на нејзината сестра се „целосно неточни“. „Јас сум слободна, не пишувам пораки на никого и дефинитивно не сум во врска со нејзиното поранешно момче. Тоа е сè што ќе кажам од моја страна, затоа што ова е неверојатно“, рече таа.

Ова не е прв пат ќерките на познатата актерска двојка да бидат во јавен конфликт. Семи претходно ја обвини Лола за „хомофобија и трансфобија“, а јавно ја пофали и нивната мајка, Дениз Ричардс.

Во видео што го објави на TikTok во јуни, Сами рече дека нивната мајка направила „неверојатна работа“ во нивното воспитување, особено во тоа што ги научила да ја прифатат сексуалната ориентација и родовиот идентитет на секого.

„Затоа ме растажува што ја гледам сопствената сестра како сега е хомофобична и трансфобична“, рече Сами во тоа време.

Foto: tiktok/instgaram