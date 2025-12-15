Саша Поповиќ поседуваше автомобили во вредност од еден милион евра, а денес Сузана вели: „Живеам за други работи кои немаат цена“

Основачот и креативен директор на продукцијата „Гранд“, Саша Поповиќ, нè напушти во март оваа година, оставајќи ги зад себе сопругата Сузана, ќерката Александра и синот Даниел.

Познато е дека Саша бил колекционер на скапи автомобили за време на својот живот, па веднаш по неговата трагична смрт се постави прашањето: Кај кого ќе одат Ламборџини, Порше, Ферари и другите луксузни четирицикли?

Сузана Јовановиќ веднаш одговори на прашањето и истакна дека повеќето автомобили веќе им се предадени на новите сопственици, додека еден сигурно останал во гаражата на Бежанијска коса.

Тоа е автомобил „Смарт“ што Сузана го вози со години, поради лесното управување, но и не толку скапото одржување.

– Автомобили, некои ги продадов, некои не. Ќе ги продадам ако тоа ја интересира нацијата, бидејќи ниту едно од децата не вози тие автомобили, дури ни јас. Децата сакаат други автомобили. Тие ми се бескорисни, тие се само отпад. Денес возам „Смарт“, па не ми треба „Ферари“ или „Ламборџини“ за да се докажам или да бидам забележана. Живеам за други работи што немаат цена – ориентирана сум кон Бога и духовните вредности. Она што не може да се купи со пари е највредно за мене – изјави Сузана Јовановиќ за Скандал.

Патем, самиот Саша еднаш зборуваше за својата љубов кон автомобилите.

– Во тоа време, правилото беше дека ако имаш стан, не можеш да купиш куќа и обратно. Се сеќавам, „Мерцедес 190 Е“ се појави кај нас, еден примерок пристигна во земјата, токму кога се вративме од турнејата од Австралија во 1983 година, полн со пари. Одам да го купам, а велат дека госпоѓа Неда Украден веќе го резервирала, па не вреди ниту тоа што можам веднаш да ги подигнам сите пари. Сепак, седум дена подоцна ми се јавија со образложение дека се откажала и јас го купив. Патем, во тоа време, сите пари што ги заработувавме одеа на жиро сметка. По концертот, инспекторатот веднаш ги броеше билетите и парите, и се знаеше за кого оди процентот: за општинскиот данок, Црвениот крст, салата, потоа државата и нас. Знам дека во 1983 година платив 200.000 марки данок од вкупниот приход на граѓаните – рече Поповиќ во тоа време.

Саша Поповиќ поседуваше автомобил „смарт“ за градско возење (10.000 евра), како и BMW i8, кој го плати за 150.000 евра, „Мерцедес ГЛ 350“ вреден 67.000 евра, „Мерцедес МЛ 320“ вреден околу 10.000 евра, како и два електрични автомобили BMW, чија вкупна вредност е близу 200.000 евра.

Неговиот кабриолет вреди околу 230.000 евра, а тој поседувал повеќе луксузни модели низ годините.

Вкупната вредност на сите негови автомобили беше проценета на околу еден милион евра.

Instagram printscreen/suzanapopovic69/ You Tube TRENDING