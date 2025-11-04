Саша Поповиќ ден пред финалето на „Ѕвездите на Гранд“ ја добил дијагнозата за опаката болест: „Никому не кажа ништо“

Саша Поповиќ почина на 1 март, на 70-годишна возраст, по кратка и тешка болест.

Во последните месеци од својот живот, креативниот директор на „Гранд“ се повлече од јавноста, а неговиот последен јавен настап беше на финалето на „Ѕвезде Гранда“ 2023/2024.

Како што откри Сузана Јовановиќ, тие дознале за сериозната болест само еден ден пред финалето. Сепак, и покрај шокот што го доживеа неговото семејство кога ја дозна дијагнозата, Поповиќ присуствуваше на финалната вечер во инвалидска количка.

Неговата смрт беше тешка и за личностите, за чии успеси Поповиќ е најзаслужен, а Ана Севиќ раскажа и каква беше нивната последна средба.

– Последната средба со Сале беше во финалето на кога тој веќе знаеше дека е болен, но ние не знаевме. Дозна малку пред тоа. Некако направи сè за никој од нас да не забележи дека нешто се случува. Никогаш нема да ја заборавам таа емисија и тие часови што ги поминавме заедно на таа сцена, многу е тешко – рече таа и продолжи:

– Сè што ми кажа во таа емисија, во тоа финале, е нешто што навистина ќе ме следи низ целиот мој живот. Тој беше мојата најголема поддршка, член на моето семејство и некој што секогаш беше тука за мене. Не можам да се контролирам бидејќи 15 години од мојот живот знаев дека можам да се потпрам на тој човек. Покрај целиот бизнис што го постигна, сакам луѓето да знаат дека тој беше одличен човек и пријател – рече таа на Пинк ТВ.

фото:Instagram printscreen/zvezdegranda