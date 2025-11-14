Саша Ковачевиќ откри: „Едвај чекам да станам татко, најубавите работи се оние што се случуваат спонтано“

Популарниот пејач Саша Ковачевиќ беше гостин во емисијата „Ѕвезди Специјал“. Во таа прилика, музичката ѕвезда откри малку познати детали од својот приватен живот.

Пејачот Саша Ковачевиќ неодамна се сврши со својата девојка Зорана Тасовац, и како што сега рече, едвај чека да станат родители.

– Со нетрпение го очекувам тој момент и сите што ме познаваат знаат дека ги сакам децата. Каде и да одам, поминувам половина час со децата. Не брзаме за свадбата. Не сакам да ги планирам овие работи и сакам тие да се случуваат спонтано, а не да бидат лажни – рече пејачот.

Инаку, Саша Ковачевиќ се сврши со својата избраничка во Грција, а сега откри непознати детали од нивниот заеднички живот.

– Се надополнуваме и кога таа е зафатена со Искра и училиштето, јас скокам во кујната – рече Ковачевиќ во емисијата „Стар специјал“.

Ова лето, Саша се надмина себеси кога станува збор за изненадувања. Неговата спектакуларна свршувачка со неговата долгогодишна партнерка беше главна тема на разговор во градот, а со скапоцениот прстен го привлече вниманието на сите.

Foto: Instagram/sasakovacevic