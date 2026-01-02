Саша Ковачевиќ ја изненади срспката инфлуенсерка која остана во шок

Пејачот Саша Ковачевиќ ја изненади инфлуенсерката Ивана Слипчевиќ, попозната како Тачкаста Мара, со неочекувана порака на Инстаграм.

Ковачевиќ сè уште важи за омилен кај жените, иако неодамна се сврши со својата долгогодишна девојка, а Тачкаста Мара не го криеше своето воодушевување кога сè сподели со своите следбеници.



Пејачот испрати емотикон во форма на срце, па одговори со емотикон, а таа кратко напиша: „О Боже, Саша“.

Комуникацијата не заврши тука – Саша потоа ѝ испрати порака: „Љубим“, а инфлуенсерката веднаш сè сподели на социјалните мрежи:

– Кога ќе ти се оствари тинејџерскиот сон, на 31 декември- сополни атрактивната Иана.

фото:Instagram printscreen/sashakovacevic/tackasta_mara