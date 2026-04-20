Саша Ковачевиќ искрено за бременоста на свршеницата: „Не кажав никому, жал ми е“

Пејачот Саша Ковачевиќ отворено проговори за новото проширување на неговото семејство кое ќе пристигне за неколку месеци, бидејќи неговата свршеница Зорана Тасовац е во друга состојба.

Тој призна дека на почетокот криел дека е бремена додека не бил сигурен дека сè е во најдобар ред,

– Се обидовме да го скриеме тоа некое време додека сè не беше во ред, не знаеме од каде протече веста, но сега е апсурдно да негирам нешто што е вистина. Многу сме среќни и го чекаме денот кога ќе ни дојде мал/а Ковачевиќ – рече Саша, а потоа го откри полот на детето што го посакува:

– Па, видете, некој треба да ја продолжи лозата Ковачевиќ, тоа ми е многу важно, но навистина би сакал да имам девојче бидејќи сум заљубен во мојата Искра и целиот процес на созревање и сè, живееме заедно од нејзината двегодишна возраст и тој период беше прекрасен за мене со женско дете. Би сакал да биде девојче, но ако е момче, ќе бидам среќен.

Саша потоа откри дека му е чудно кога некој му кажува дека станува „тато“, но не крие колку е благодарен на Бога што ќе биде исполнет во најважната улога.

– Долго време работиме на тоа, но очигледно не беше време. Кога ми кажувате дека ќе бидам татко, чудно ми е, јас сум таткото во моето семејство, веројатно бебето ќе ме вика „тато“ затоа што и Искра ме вика така. Мило ми е што по толку време можам да се пофалам дека ќе станам татко, a Зоранa по вторпат. Чекаме тоа да се случи до деветтиот месец, за да можеме да бидеме среќни. Секој ден сме му благодарни на Бога сè повеќе и повеќе – рече тој,

Пејачот потоа откри дали жали што не добил шанса да ја објави добрата вест, но сè започнало од седмата сила:

– Ух…Добро прашање да бидам искрен. Додека не ме прашавте, не размислував за тоа, но ќе бев многу посреќна ако можев да објавам слика на социјалните мрежи и да ги израдувам моите обожаватели, пријатели и роднини, бидејќи не кажав на никого. Жал ми е што не можев да им кажам на начинот на кој можеби сакав… Некои беа изненадени, а некои можеби не, колку што знам (се смее). Важно е што сме среќни – вели Саша.

Пејачот не крие колку е приврзан кон својата мајка, па откри и како таа реагирала кога дознала дека ќе стане баба.

– Мама скокаше од радост, буквално. Таа сакаше да стане баба многу години, и тоа беше најсреќната вест за неа во изминатите неколку години. Кога ќе го чуете срцето на бебето, тоа е посебно чувство што никогаш порано не сум можел да го слушнам или видам, па затоа е посебно. Го снимив на телефон и ѝ го испратив… Заедно бевме во болница, го следевме тоа… За нас мажите, додека не го имате тој физички контакт, велат, не можете да бидете свесни што се случува. Верувам дека сè уште не сум свесен што се случува и кога ќе го запознаам моето дете, ќе можам да ви ги кажам моите впечатоци – нагласи Ковачевиќ во Премиерa.

Кога го прашаа дали смислиле име за бебето, тој одговори.

– Имаме женски имиња, сега би можел да именувам 10. Зоранa и јас ќе одлучиме, предлог од некој од нашето семејство е секогаш добредојден, со оглед на тоа што Искра има многу мала предност пред нас двајца. Можеби Искра ќе победи што се однесува до имињата, а што се однесува до машките имиња, не можеме да се најдеме. Многу повеќе ми се допаѓаат женските имиња – рече пејачот.

фото:Instagram printscreen/sashakovacevic