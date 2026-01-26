Сандра Африка за скандалот со Бекам: „Го одбив Бруклин, го пропуштив валканиот танц со Викторија“ (видео)

Пејачката Сандра Африка проговори во екот на скандалот со семејството Бекам, потсетувајќи дека Бруклин флертувал со неа и дека како снаа, таа би направила „валкан танц“ со Викторија Бекам. Сандра Африка еднаш ја шокираше јавноста признавајќи дека синот на познатиот фудбалер Дејвид Бекам, Бруклин Бекам, флертувал со неа за време на нејзиниот престој во Дубаи.

Во средината на актуелната драма во семејството Бекам и скандалот меѓу сопругата на Бруклин, Никола Пелц, и неговата мајка, Викторија Бекам, Африка сега со хумор се осврна на она што го нарекува „пропуштена можност“. – Не знам дали се сеќавате на мојата приказна за синот на Дејвид Бекам, ова мало момче кое сега е насекаде низ медиумите. Се запознавме во хотел во Дубаи, тој флертуваше, ми намигнуваше и ми се смешкаше и на појадок, а јас само „искулирав“ со него – рече Сандра.

Потоа пејачката објасни кои, според неа, биле добрите и лошите страни на тоа што го одбила Бруклин во тоа време.

– Сега ќе ви покажам што беше лошо, а што добро во тоа што го одбив. Добрата страна е што Викторија ја понижува својата снаа, тоа е болно и ужасно. Замислете Викторија да ми беше свекрва – ох, брате! Опсесивна мајка, свекрва од пеколот. Ужасно. Инаку, ќе беше Викторија и јас за гуша – рече Африка со смеа.

Сепак, таа признава дека има еден детаљ што ја тера малку да жали што не завршила во познато семејство.

– Негативната страна е што неговата мајка играше валкан танц на свадбата. О, како Викторија и јас ќе игравме валкан танц на свадбата!

– Па, жал ми е за тоа. О, да знаев дека ќе биде вака… Чекаме продолжение на драмата што ја пропуштив. Поздрав до мојот љубовник Бруклин, бакнежи од Африка и секако до мама и тато – рече пејачката во свој стил.

Foto: printscreen/tiktok /pimmsbrooke