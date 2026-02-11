Сандра Африка го фатила момчето во неверство со колешка: „Можеби… сакав тројка со нив?!“

Во една прилика, Сандра Африка ги раскажа непознатите детали од нивната врска и откри дека фудбалерот ја изневери. Една од нив наводно била нејзината колешка Ивана Бум Николиќ.

– Таа не ми беше пријателка, туку колешка. Бевме на „чао, чао“, не се дружевме. Таа ми ја отвори вратата, тој не сакаше. Не ја погледнав бидејќи бев во шок. Тоа беше моето поранешно момче, фудбалер, со кое бев пет, шест години. Раскинавме и не бевме заедно околу три, четири месеци. А потоа се слушнавме еден со друг по тој период и повторно почнавме да се гледаме. Некаде слушнав дека е со таа моја колешка. Ми рече дека се гледале, но дека тој повеќе не е со неа. Ме излажа бидејќи продолжи да се гледа и со неа и со мене. Во еден момент, почувствував дека не ја завршил, и само дојдов до вратата една вечер, заѕвонив на ѕвончето, па што се случи – рече Африка неодамна во подкастот „Wostcast“ и продолжи:

– Го слушнав нејзиниот глас како вреска: „Пушти ме, пушти ме“ затоа што не ѝ дозволуваше да ја отвори вратата. И потоа едноставно си легнав на тоа ѕвонче. Бев расположена: „Човече, не се помрднувам од тука додека не ја отвориш вратата“. Не знам што сакав, можеби тројка, но би било добро (се смее). Би била вистинско лице ако седнам и кажам: „Ајде сите заедно во трио!“ Таа беше сè уште русокоса, а јас бев малку потемна тогаш. Таа ја отвори вратата и веднаш се префрли во дефанзива и рече: „Ја отворив вратата за тебе, тој не сакаше да ти ја отвори“. Ѝ реков: „Ти благодарам кукло, но само сакам малку да разговарам со типот“. Таа беше само во гаќички и сосема гола, а тој во боксерки и маица. Му реков да оди во собата да разговараме, ја заклучив собата и го ставив на креветот да седне. Овој тропа на вратата, а јас го прашав само зошто лаже, кога го прашав убаво. Толку е глупаво. Тој само молчеше, беден, не знаеше каде е. О**е*а паметно е, а јас останав во таа врска некое време – шокираше пејачката со своите тврдења.

фото:Instagram printscreen/ sandraafrika