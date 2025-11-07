Радио Милева искуства во животот

Сања Вучиќ проговори за грешките од минатото„Го направив тоа кога имав 17 години“

Пејачката Сања Вучиќ беше меѓу првите гости кои вчера пристигнаа на една роденденската забава во луксузен белградски хотел, а таа веќе го привлече вниманието на присутните со своето влегување.

Сања Вучиќ токму таму отворено призна дека направила многу грешки во животот. Неодамна призна дека се покајала што користела ботокс, а сега се осврна и на отстранувањето на тетоважата.

– Само уште неколку третмани и ќе биде целосно отстранета. Тоа беше мојата прва тетоважа, која ја добив кога имав 17 години, а првите тетоважи се некако секогаш помалку пожелни – вели Сања, додавајќи дека имала многу искуства во животот што ги смета за грешки:

– Секоја грешка беше лекција. Ќе ги повторував, бидејќи ме научија многу, но сега нема да зборуваме за тоа какви беа тие грешки.

 

