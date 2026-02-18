Сања Маринковиќ во бикини: Водителката го покажа своето извајано тело 

Водителката Сања Маринковиќ отпатува во потоплите краеви и им покажа на своите следбеници на социјалните мрежи како ужива во луксузот на Доха, Катар.

Сепак, она што го привлече вниманието на сите беше нејзината неверојатна линија во костимот за капење, но и дисциплината што не ја напушта дури ни на одмор.

Иако многумина би очекувале само да се излежува на ваква дестинација, Сања веднаш по позирањето во костим за капење скокна во патики, кои ги истакнаа нејзините затегнати нозе и рамен стомак.

Водителката објави видео од лентата за трчање, а до неа имаше пијалак што изненади многумина – шолја кафе.

– Ако веќе го бркам животот, барем пуштете го кафето да оди со мене – напиша таа во описот на сликата од теретана со неверојатен поглед.

Сања не го крие фактот дека има специфични ритуали кога станува збор за одржување на нејзината тежина. Додека трчала на лента за трчање, претходно открила дека кафето ѝ помага побрзо да ги постигне посакуваните резултати.

foto: printscreen/instagram/sanjamarinkovicofficial