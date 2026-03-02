Само еден збор и скршено срце: Спасен Силјаноски се огласи за прв пат по погребот на неговиот татко

Во понеделникот, познатиот фолк-пејач Спасен Силјаноски доживеа огромна лична загуба, неговиот татко Зоран замина од овој свет, оставајќи го синот во длабока тага.

Само неколку дена подоцна, на 18 март 2026 година, Спасен се огласи првпат пред своите обожаватели на социјалните мрежи, со едноставна, но емотивна објава што ги растажи илјадниците фанови. Во објавата на социјалната Инстаграм, на кратката приказна Спасен денес напиша само еден збор: „Непребол“, проследен со скршено срце на црна позадина. Додаде и своја изведба на песната „Мајка“, мелодија што уште повеќе ги допре срцата на сите.

Оваа кратка, но искрена порака веднаш предизвика реакции кај илјадниците фанови, пријатели и колеги од музичката сцена кои му изразија искрено сочувство.

Пред два дена, Спасен првпат ја сподели тажната вест на својот Фејсбук профил. Со емотивни зборови се збогува со татко си, објавувајќи заедничка фотографија од нивните заеднички моменти.

„Денес Бог ми го зеде најдобриот другар. Човекот кој што ме научи сè во животот. Човекот кој пред сè ме научи што значи Чест, Морал и Достоинство.“, напиша тогаш, а на објавата му пишуваа илјадници коментари полни со поддршка.

Спасен Силјаноски, еден од најсаканите фолк-изведувачи во Македонија, секогаш бил близок со публиката, споделувајќи не само музика, туку и лични моменти од животот. Неговите хитови како „Мајка“ и други народни балади често носат пораки за семејството и љубовта, што сега добиваат уште подлабоко значење. Загубата на татко му Зоран, кој бил негова големо инспирација, сигурно ќе најде пат во неговата идна креација со нови емоции. Во овие тешки моменти, фановите се неговата голема поддршка, испраќајќи му сила и топлина. Оваа трагедија потсетува колку е краток животот, но и колку моќна е поддршката од оние што те сакаат.

