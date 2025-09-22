„Сакам и секс и сакс“: Неочекуваната изјава на Цеца Ражнатовиќ ги збуни сите во „Ѕвездите на Гранд“

Коментирајќи за еден од кандидатите, пејачката Светлана Цеца Ражнатовиќ се пошегува и кажа нешто што не се слуша често од неа.

Првата епизода од новата сезона на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ беше емитувана во сабота, а некои ситуации сè уште се раскажуваат.

Павле Павловиќ од Параќин остави силен впечаток кај жирито, кој особено ѝ се допадна на Дара Бубамара.

– Ми се допаѓаш. Павле, ги испеа обете песни навистина добро, изгледаш навистина добро, ми се допаѓаш. Имаш мачо изглед. Навистина ми се допаѓаш – рече Дара, а Цеца веднаш се надоврза на нејзините зборови:

– Престани да го муваш!

– Не се шегувам, велам дека изгледа добро, има убаво лице. Ми се допаѓа што свири саксофон, имам саксофон во бендот – објасни Бубамара.

Ражнатовиќ се пошегува на изјавата на Дара, кажувајќи зборови што не се слушаат често од неа, оставајќи многумина во студиото запрепастени.

– Сакам и секс и сакс – рече Цеца низ смеа.

Foto: youtube printscreen/Zvezde Granda/zvezdegranda