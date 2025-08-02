Родителите на Наташа Беквалац Мира и Драгољуб во опуштено издание покрај базенот

Родителите на Наташа Беквалац, Мира и Драгољуб, се во среќен брак повеќе од пет децении.

Наташа во неколку наврати проговорила за својата врска со родителите, а сега нејзината сестра Кристина сподели семеен момент.

Имено, таа гифотографираше своите родители како уживаат во базенот. Мира го прегрнала сопругот околу вратот, а тој не може да ја тргне насмевката од лицето.

Да се потсетиме, Наташа еднаш зборуваше за растењето.

– И мама и тато беа строги. Моето семејство е конзервативно и многу ме ограничуваше кога стануваше збор за мојот темперамент и природа, но тоа е семејство кое своите темели ги темели на љубовта. И не можев да се воздржам од моите желби, бидејќи музиката тлееше зад мене. Сепак, пред да почнам да пеам, се обидов да студирам глума. Но, бев одбиена во вториот круг во класата на Петар Баниќевиќ – еднаш откри пејачката и додаде:

– Им кажав на моите родители дека сакам да ја снимам мојата прва песна. Не беа премногу среќни, бидејќи музиката не беше професија за нив. Мислеа дека треба да се занимавам со нешто посериозно, каде што ќе работам од 8 до 16 часот. Кога видоа дека не се откажувам од идејата да бидам пејачка, почнаа да се однесуваат кон мене на правилен начин. Настапував на фестивал и од тој ден, музиката стана мој живот.

Fото: printscreen/instagram/natasabekvalacfpofficial