„Ретко кога добивам, земам бакшиш“ – Пејачката проговори за озборувањата на естрадата

Пејачката Тамара Милутиновиќ отворено проговори за својата шоубизнис кариера и односите со колегите, нагласувајќи дека својата приватност ја чува подалеку од очите на јавноста. Кога станува збор за озборувања на шоубизнис сцената, пејачката се обидува да се држи подалеку од нив и да „си гледа своја работа“:

– За жал, во овој бизнис, секој е желен да ви каже што некој рекол некаде. Јас не го правам тоа, не ме интересира дали некого вознемирувам, се радувам на успехот на сите. Секогаш имало војни во забавната индустрија, јас не сум таков тип, не се задевам со никого – изјавила Тамара.

Пејачката коментираше и за чувствителната тема за бакшишот и нивното делење на настапите. Како што вели таа, понекогаш се случува некои колеги да ги стават сите бакшиши во џеб, но таа не се замара со тоа:

– Да, секогаш постои тоа. Но, ние пејачите знаеме како да зборуваме за овие луѓе. Никогаш не им пристапив да им кажам, ако немаат ништо против, дека се гледаме во очи и вие го правите тоа. Секој одлучува и избира за себе. Секогаш го имам мојот бенд со мене, често ми се плаќа фиксна сума, а кога ќе добијам бакшиш, само го пренесувам, не се занимавам со тоа. А ретко кога добивам, земам бакшиш – открива Тамара.

Таа додава дека некои од нејзините колеги се големи музички ѕвезди и дека, без оглед на ситуацијата, постои меѓусебно почитување.

– Да, тие се прифатени, меѓу нив има големи ѕвезди, па затоа ги почитуваме. Таму мора да има почитување. Секој одлучува кој што ќе прави во животот. Тоа нема да ми наштети на никаков начин во мојот живот. Не ме мачи, не ме оптоварува – заклучува таа.

Патем, Тамара изненади со својата неодамнешна изјава кога рече дека секогаш е расположена за интимни моменти со сопругот и дека никогаш не наоѓа изговори за да избегне секс.

Но, пејачката покажа и каква домаќинка е кога ги засука ракавите и направи зимница.