Ретка глетка: Ова е Антониа Гиговска „ослободена“ од се’

Промените и храбрите избори се дел од професионалениот живот на естрадните ѕвезди, особено оние кои се трудат да бидат оригинални и автентични. Таква е нашата музичка поп ѕвезда Антониа Гиговска.

Откако драстично ослабе и го смени имиџот, освен нови обожаватели, како да доби и армија „хејтери“ кои како да едвај чекаат да објави нешто кое ним не им се допаѓа, па да атакуваат најсилно што може.

Сепак, таа иако добро знае и очекува дека ќе биде така, си тера по својата траса од намерата која ја поставила, па новите фотографи со храбрите модни изгледи не ги изоставува во никој случај, што ја прави една од најпосветените, издвојувајќи се со уникатност, квалитет и професионалност.

Сепак, публиката секогаш бара нешто да биде ново, допадливо или не, сепак останува индивидуално, а Тониа и тоа како се труди секогаш да им биде различна и поинаква од претходно.

Овој пат чисто за промена, „ослободена“ од се’ на себе потребно за сценски изглед, Антониа се покажа апсолутно во природно светло и без грам шминка.

Од една до друга крајност кога визуелното е во прашање, Антониа Гиговска секако добива поени!

фото:instagram printscreen/antoniagigovska