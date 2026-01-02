Разменуваат нежности на сцената: Се појави видео од Александра Пријовиќ и Филип Живојиновиќ од новогодишната ноќ

Александра Пријовиќ и Филип Живојиновиќ повторно се најдоа во центарот на вниманието поради видео.
Александра Пријовиќ се врати на сцената по едногодишна пауза и раѓањето на нејзината ќерка Арија.
Својот повратнички концерт го одржа во Бар, додека во најлудата ноќ пееше во Сава Центарот.
Нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ беше цело време со неа, а социјалните мрежи беа преплавени со видео од нејзиниот новогодишен настап, за време на кој таа разменуваше нежности со Филип.
Имено, таа ја отпеа песната „Sto ću čuda učiniti“ и му се приближи на сопругот кој стоеше до сцената, а тој ја прегрна.
Погледнете како изгледаше ова во видео прилогот во текстот.
фото: printscreen/instgaram/tiktok /prijovicnation