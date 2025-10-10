Рашо на Гоца Тржан фатен во неверство, но таа решила да му прости

Пејачката Гоца Тржан откри дека еднаш му простила на својот сопруг Радомир Новаковиќ за неверство, а дека нејзината љубовница, учесничката во ријалити шоу Теодора Радоичиќ, завршила во затвор.

Само една година откако се оженил со Гоца, Раша бил фатен од папараците со Теодора Радиочиќ во хотел во Белград. Сепак, и покрај доказите и јавната измама, Гоца Тржан решила да му прости и тие продолжиле да живеат заедно.

– Секогаш би простила, бидејќи ние сме живи луѓе. Верувам дека искушенијата всушност нè прават посилни и ако некој им подлегне, разбирам, но навистина не морам да заборавам – рекла тогаш Гоца Тржан.

Поранешната љубовница на Раша, Теодора Радојчиќ, попозната како Теодора Балзак, подоцна станала учесничка во ријалити шоу.

Патем, Теодора била уапсена во Виена и осудена на четири години затвор за трговија со нелегални супстанции.

фото:Instagram printscreen/ gocatrzan