Рај за очитe дури и на 51. година – Ева Лонгорија во минијатурно бикини

Летото одамна започна, а со него и парадата на познатите личности во бикини. Имавме можност неколку пати да видиме какви модели костими за капење се носат оваа летна сезона, а заклучокот е дека класичните модели и дизајни сè уште го заземаат првото место.

Покрај тоа, светот моментално е фасциниран од костимите за капење кои изгледаат совршено и на слаби жени и на жени со раскошни облини, а тоа се ретро кроеви.

Кога станува збор за јавните личности, странските медиумски фотографи се особено активни во текот на летната сезона, со цел да ги фотографираат во соодветен момент.

Така, тие неодамна ја забележаа Ева Лонгорија и нејзиното семејство на плажа во Марбеља, а омилената „џебна Венера“ веднаш ги воодушеви.

Eva Longoria Shows Off Bikini Bod During Fun-Filled Beach Day in Spain https://t.co/7zQ2vqLPvP

— TMZ (@TMZ) June 25, 2025