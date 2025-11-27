Радиша Трајковиќ Ѓани со насмевка од спалната: Пејачот со сопругата прославија 28 години љубов (видео)

Пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани сподели видео од својата спална соба на социјалните мрежи. Ѓани и неговата сопруга Слаѓа ја прославија 28-годишнината од бракот во среда, а судејќи според најновата објава на социјалните мрежи, сопружниците се сакаат како што се сакале првиот ден.

Пејачот, всушност, ја снимал својата сопруга додека лежела во креветот во спалната соба, а потоа, во свој стил, коментираше:

– „Јупи, јупи, какво стискање. Што правам со жена? ѝ кршам коски ѝ кршам петки, брате. На здравје, драги мои, дали кивна или се накашла? Не знам што правиш веќе? Се дрогираш“, рече Ѓани додека Слаѓа се смееше цело време.

Ниту овој пат не изостанаа коментарите од фановите, а се чини дека на Ѓани, кој неодамна се пофали со резултатите по третманот на лицето, не му е гајле за нив, туку ужива во животот максимално.

фото: print screen/tiktok