Радиша Трајковиќ Ѓани со насмевка од спалната: Пејачот со сопругата прославија 28 години љубов (видео)

2 мин. читање
Пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани сподели видео од својата спална соба на социјалните мрежи. Ѓани и неговата сопруга Слаѓа ја прославија 28-годишнината од бракот во среда, а судејќи според најновата објава на социјалните мрежи, сопружниците се сакаат како што се сакале првиот ден.

Пејачот, всушност, ја снимал својата сопруга додека лежела во креветот во спалната соба, а потоа, во свој стил, коментираше:

– „Јупи, јупи, какво стискање. Што правам со жена? ѝ кршам коски ѝ кршам петки, брате. На здравје, драги мои, дали кивна или се накашла? Не знам што правиш веќе? Се дрогираш“, рече Ѓани додека Слаѓа се смееше цело време.

@djanimusic.official Nedeljno popodne kod porodice trajkovic😂🙈#djani #foryou #foryoupage ♬ original sound – Familijo🍻

Ниту овој пат не изостанаа коментарите од фановите, а се чини дека на Ѓани, кој неодамна се пофали со резултатите по третманот на лицето, не му е гајле за нив, туку ужива во животот максимално.

фото: print screen/tiktok

