Радио Милева во шок!

Рада Манојловиќ и даде повод за војна на Карлеуша која кога слушна што вели колешката за неа беше директна: „Не е вистина, лаже!“

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Рада Манојловиќ и даде повод за војна на Карлеуша која кога слушна што вели колешката за неа беше директна: „Не е вистина, лаже!“

Пејачката Јелена Карлеуша пристигна на снимањето на „Ѕвездите“ на Пинк, каде што коментираше за актуелни теми, но се осврна и на неодамнешната изјава на нејзината колешка Рада Манојловиќ, која рече дека Јелена не разговарала со неа за време на паузите во снимањето додека ја заменувала Зорица Брунцлик на жирито на музичкото натпреварување.

– Не, тоа не е вистина, тaa лаже. Дури и не знам за што би разговарала со неа, ако ме прашаше нешто, ќе одговорев. Не знам за што зборува, ми се допаѓа – рече Јелена.

Кога новинарката изјави дека Рада можеби се исплашила, Јелена во шок рече:

– Да се ​​плаши од мене? Кој се плаши од мене, јас сум толку прекрасна!- беше директна со оговорот на прашањето.

фото: Chat GTP/pinkovezvezde_official/radamanojlovic

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