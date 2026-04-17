Рада Манојловиќ потврди дека Милан Станковиќ се враќа на сцената, еве што кажа

Пејачката Рада Манојловиќ е воодушевена што нејзиното поранешно момче Милан Станковиќ повторно ќе биде дел од естрадата.

Пејачот Милан Станковиќ, по долга пауза, одлучи повторно да се врати на музичката сцена и повторно да ја воодушеви публиката, дознава Информер.

Иако долго време не е во јавноста, интересот за неговиот живот и кариера не е намален. Како што се дознава, новиот албум на Милан Станковиќ е готов, а пејачот, кој моментално заработува за живот од својот приватен бизнис, планира да го издаде на есен.

Неговата поранешна девојка и колешка Рада не можеше да ја скрие својата среќа поради неговото враќање, на што долго време го поттикнуваше.

– Не ме прашувајте ништо, не можам ништо да кажам, но сум воодушевена што Милан се враќа на сцената. Ќе биде вистински хаос и едвај чекам! Никогаш не требаше да се откаже од пеењето – изјавила пејачката за Информер.

