Рада Манојловиќ по многу години донесе важна одлука: „Не се јавува на телефон, никогаш не е тука“

Рада Манојловиќ се помалку го гледа својот татко, кој живее во родниот Четереж, а поради новата ситуација сериозно размислува да го пресели Раде во Белград.

Во подкастот „Приказни меѓу белешки“, Рада отворено зборуваше за своите секојдневни предизвици и како ѝ е сè потешко што нејзиниот татко, Раде Манојловиќ, не е почесто со неа.

– Единственото нешто што ми е проблем и што всушност ми предизвикува вознемиреност, а не можам да го решам, е тоа што не го гледам татко ми. Сите други луѓе што ги сакам се со мене. Ги споив деловните и приватните работи во едно. Тоа е единствениот спас. Нон-стоп сум на пат, некој мора да биде со мене што ми значи. Разговарам со сестра ми многу пати на ден, договараме свирки, настапи, гостувања. Само што не можам никаде да го фиксирам татко ми, а тоа навистина ме нервира – искрено рече Рада.

Пејачката откри и детали за секојдневниот живот на нејзиниот татко:

– Тие работат на таков начин што тој не се јавува на телефон. Знаете, тој го користи мобилниот телефон само кога му требам за нешто. Значи никој не може да го добие, легнуваат како кокошка во 20 часот и стануваат во 6 часот наутро. Цел ден е на нива, на тракторот, кога нема работа, се дружи пред продавница со пријателите, пиејќи пиво. Тој никогаш не е тука… Би сакала да споделам неколку моменти со него. Па, ќе се промени… – рече Рада.

Поради сето погоре наведено, Рада донесе важна одлука:

– Размислувам да го преселам во Белград? Дури и не ми е на пат, па треба да застанам кај него на 15 минути, само за да го видам – ​​рече музичката ѕвезда.

Познато е дека таткото на Рада Манојловиќ отсекогаш ѝ бил голема поддршка, и дека пејачката е многу приврзана кон своето семејство. Нејзината сестра Маја долго време ѝ е менаџер и поддршка во кариерата, додека нејзиниот татко останува најважната фигура на која Рада се враќа, барем во нејзините мисли, кога тој не е физички присутен.

фото:Instagram printscreen/radamanojlovic