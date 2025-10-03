Рада Манојловиќ ќе заработи 350.000 евра за помалку од една година

Пејачката Рада Манојловиќ има закажано 70 настапи до крајот на следната година, а ќе заработи дури 350.000 евра за помалку од една година.

Рада Манојловиќ одлучи да ја прекине соработката со менаџерот Саша Ѓуриќ по 15 години соработка, а ја ангажираше својата сестра Маја за свој менаџер, нагласувајќи дека го направила овој потег за никој да не ѝ наштети финансиски, како што беше случајот.

Откако нејзината сестра и ја води кариерата, деловниот живот на Рада повторно процвета, пишува „Курир“.

Таа наводно ќе заработи 350.000 евра за закажаните 70 настапи.

– Јас сум добра, а добриот и глупавиот се браќа по раѓање. Ништо не вреди за стресот низ кој поминав. Не снимив ништо шест години, самодовербата ми беше разнишана и така натаму. Ќе има пари! Јас сум некој што ја изгуби мајка ми на рана возраст, а парите не ми помогнаа да ја спасам или да ја вратам. Парите што ги имам сега, а можев да ги имам многу повеќе, не се среќа за мене. Што ако полудам и завршам во психијатриска болница, што ќе ми прават парите – рече Рада во една пригода, која некое време се повлече од јавниот живот, не закажуваше настапи, а сега сè се врати во нормала.

– Здравјето често ми трпи бидејќи работам со полно работно време. Секако, ја сакам својата работа, но не е лесно. Нормално е сите ние пејачите понекогаш да бидеме преморени, пееме цела ноќ, а потоа е и патувањето, па додека се вратите дома, едвај можете да заспиете, но се навикнувате – истакна таа.