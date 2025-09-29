Рада Манојловиќ има проблеми со својот татко – Размислува да стави катанец на семејната куќа

Пејачката Рада Манојловиќ откри дека ретко го гледа својот татко поради работни обврски, а во еден момент размислувала да го пресели поблиску до себе.

Сите знаат колку Рада Манојловиќ е блиска со своето семејство. Нејзината сестра Маја е нејзин менаџер, а таа често нагласувала колку поддршка имала од својот татко Раде.

Сепак, со текот на времето, нејзините работни обврски стануваа поголеми, и сега ретко оди во родниот град Четережа, каде што живее нејзиниот татко.

– Како успеваш да го балансираш приватниот и професионалниот живот, што вклучува многу патувања? – праша водителот.

– Единственото нешто што ми е проблем и што всушност ми предизвикува вознемиреност, а не можам да го решам, е што не го гледам татко ми. Сите други луѓе што ги сакам се со мене. Ги споив деловниот и приватниот живот во еден. Тоа е единствениот спас. Нон-стоп сум на пат, некој што ми значи нешто мора да биде тука за мене. Разговарам со сестра ми многу пати на ден, договараме свирки, настапи, гостувања. Едноставно не можам да го однесам татко ми никаде и тоа навистина ме нервира. Тој е тип на човек што не се јавува на телефон. Знаете, го користи мобилниот телефон само кога му требаме. На тој начин, никој не може да го добие, лежи како кокошка во 20 часот и станува во 6 часот наутро. Цел ден е на нива, трактор, кога не работи, седи пред паб со пријателите пиејќи пиво. Тој никогаш не е тука… Би сакала да споделам неколку моменти со него. Во ред, ќе се промени… Размислувам да го преселам во Белград? Дури и не ми е на пат, па ќе застанам кај него на 15 минути, само за да го видам – ​​рече Рада во подкастот „Приказни помеѓу белешки“.

Патем, Рада Манојловиќ секогаш со гордост зборуваше за своето родно место, селото Четереже, каде што има семејна куќа што ја реновирала откако станала позната на „Ѕвездите на Гранд“.

