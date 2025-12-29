Путер Божиќни колачиња

Состојки:

200 грама мек путер

75 грама шеќер

1 лажица рум или кора од лимон

2 лажици мед

325 грама брашно

½ лажичка цимет

1 лажица какао

Кралска глазура:

1 белка

250 грама шеќер во прав

1 лажица сок од лимон

Подготовка:

Путерот, шеќерот и рум шеќерот се матат со миксер додека не се добие кремаста смеса. Се додава медот, а потоа постепено се додаваат брашното, циметот и какаото, претходно заедно просеани. Тестото кратко се замесува со раце додека не стане мазно. Се завиткува во проѕирна фолија и се остава во фрижидер околу 30 минути.

Оладеното тесто се развлекува помеѓу два листа хартија за печење на дебелина од околу 0,5 см и се сече со калапи за кекси. Два плеха се обложуваат со хартија за печење и колачињата се редат со малку растојание меѓу нив. Се печат во загреана рерна на 180°C, 12–15 минути.

Откако ќе се изладат, колачињата се украсуваат со кралска глазура. Може да се послужат и без декорација.

Подготовка на кралска глазура:

Во сад со жица за матење, белката се мати кратко додека не запени, по што постепено се додава шеќерот во прав со постојано мешање, сè додека не се добие саканата густина, на крај се додава сокот од лимон. За пишување и цртање се користи погуста глазура, а за пополнување – поретка. Глазурата се става во кесичка за декорирање со мал отвор. По желба, глазурата може да се обои со прехранбена боја. Украсените колачиња се оставаат да се сушат на воздух додека глазурата целосно не се стврдне.

Извор: Курир

Фото: Freepik