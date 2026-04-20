Првата изјава на Марко Булат откако сопругата го пријави за насилство

Пејачот Марко Булат се вратил во станот на своето семејство во Нов Белград откако неговата сопруга Марија го пријави за насилство, која самата вчера го поминала денот во полициската станица. Потоа Марија ја повлекла пријавата, само за тој да ја пријави за хаосот што го предизвикувала во семејниот дом. Сепак, се чини дека брзо заборавиле на сè, а сега Марко е фатен како се враќа во станот од продавница.

Марко ја даде својата прва изјава по семејната драма, а цело време беше насмеан и видливо расположен.

– Добро сум, сè е во ред. Сè е во ред, фала му на Бога – рече кратко.

Да потсетиме дека неодамна, вистинска драма се одвиваше во семејниот дом на пејачот Марко Булат откако неговата сопруга Марија го пријави за насилство.

Потоа таа се огласи, објаснувајќи им на собраните медиуми од нејзиниот стан дека чека Марко да се врати за да може да го напушти станот каде што се случи насилството со нејзините деца, и објасни дека сепак ќе ја повлече пријавата.

– Простете ми што се појавувам пред вас на овој начин, но ве молам разберете ја ситуацијата. Мојот син е тука, повеќе не гледам излез од ова, морам да бидам добро заради децата. Сега ќе му се молам на Бога, направив што можев. Разочарана сум од сè. Сега ќе го пуштат, ќе дојде тука. Па што да правам? Ќе ги земам децата и ќе излезам кога ќе дојде Марко. Само сакам децата да бидат добро, и не дај Боже… Сега дефинитивно го засрамив Марко со мојот изглед – рече тогаш Марија, а потоа откри дека ја повлекла жалбата против пејачот: „Ја повлеков жалбата, тоа е тоа“.

