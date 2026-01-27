Првa фотографиja од бремената Едита Арадиновиќ: Во фустан, а стомакот ѝ се гледа

Пејачката Едита Арадиновиќ неодамна откри дека е бремена, а сега позираше за прв пат и покажа како изгледа по убавата вест што ја сподели. Едита Арадиновиќ наскоро ќе биде во најубавата улога во својот живот. Младата ѕвезда неодамна официјално ја потврди убавата вест дека е во благословена состојба. Едита моментално е во третиот месец од бременоста, а нејзиниот стомак полека почнува да се појавува.

Пејачката сега ги воодушеви своите следбеници со нови фотографии што ги објави од кабината на еден бутик, каде што пробуваше облека.

Тесниот сив фустан ја истакна нејзината фигура, но и нејзиното трудничко стомаче, кое привлече големо внимание од фановите.

Да ве потсетиме дека Едита Арадиновиќ го очекува своето прво дете со својот партнер Ненад Стевиќ, со кого планира да се омажи, а неодамна го претстави за прв пат на јавноста, дополнително разгорувајќи го интересот на медиумите и јавноста.

Како и повеќето бремени жени, Едита се соочува со зголемен апетит, за што искрено зборуваше на социјалните мрежи.

фото: printscreen instagram/editaaradinovic