Провокативни фотографии во црвено бикини: Пејачката „грми“ во жешко издание на плажа

Пејачката Теа Таировиќ ги почасти своите следбеници на социјалните мрежи со провокативни фотографии во црвено бикини, истакнувајќи ја нејзината беспрекорна фигура и бујни гради.

Нејзината затегната кожа и извајани мускули се резултат на напорни тренинзи за танцување, кои ја направија Теа препознатлива на естрадата.

Иако летото е во полн ек, атрактивната пејачка не се одмара – настапува еден по друг, а овој пат работните денови ги поминува на црногорското приморје.

Сепак, како што откри во описот на објавата, успеала да најде неколку дена одмор, но и на тоа му дошол крајот.

„Ова ми е последен ден од паузата до крајот на летото, есента и зимата, бидејќи помеѓу настапите имаме подготовки за Лесковац, Крагуевац, Медводе, Скопско… а потоа – подготовки, подготовки, подготовки за секакви убави работи и со нетрпение го очекувам тоа“, напиша Теа.

фото: print Screen/Instagram/tea_tairovic