Пробајте го рецептот за колач со јагоди и најмекиот пандишпан

Оваа сочна торта од јагоди е совршена комбинација од мек пандишпан и свежо овошје, идеална за пролетните и летните денови кога сакате нешто лесно и благо.

Она што ја прави посебна е тоа што е лесна и брза за подготовка.

Состојки:

500 грама јагоди

250 грама брашно

една кесичка прашок за пециво

200 грама шеќер

две кесички ванилин шеќер

две јајца

250 милилитри павлака

100 милилитри масло

прстофат сол

Подготовка:

Прво, изматете ги јајцата со шеќерот и ванилиниот шеќер. Потоа додадете ја павлаката и маслото и повторно матете. Постепено додавајте го брашното и прашокот за пециво.

Матете ја смесата додека не се изедначи. Истурете ја половината од смесата во калап, кој претходно сте го обложиле со хартија за печење. Додадете дел од исечените јагоди. Прелијте го другиот дел од смесата и додадете го остатокот од исечените јагоди.

Печете ја тортата во претходно загреана рерна на 180 степени околу 30 минути. Најдобро е пандишпанот да го проверите со чепкалка за заби за да бидете сигурни дека колачот е готов. Ако чепкалката излезе сува, колачот е готов. Кога ќе се олади, можете да го посипете со шеќер во прав.

извор:popara.mk

фото:Freepik