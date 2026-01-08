PRESS конференцијата по повод одржувањето на „Вевчанскиот карневал 2026“

Почитувани колеги и претставници на медиумите,

Имаме особена чест и задоволство да Ве поканиме на ПРЕСС – конференцијата по повод одржувањето на годинашното издание на „Вевчанскиот карневал 2026“, една од највпечатливите и најстарите културни манифестации во Македонија и регионот.

ПРЕСС конференцијата ќе се одржи на 9-ти јануари 2026 година (петок) , со почеток во 11:00 часот во Ресторан „Пелистер“ – Скопје.

На прес-конференцијата ќе бидат презентирани:

Деталната програма за деновите на карневалот (12 – 14 јануари 2026).

за деновите на карневалот (12 – 14 јануари 2026). Музичките изведувачи кои ќе ги забавуваат посетителите.

кои ќе ги забавуваат посетителите. Информации за организацијата, безбедноста и очекуваниот број на гости.

На вашите прашања ќе одговараат претставници од Општина Вевчани и членови на организациониот одбор.

Вевчанскиот карневал е повеќе од настан – тој е спој на пагански обичаи, современа сатира и уникатен македонски непокор. Вашето присуство и известување се од исклучително значење за промоција на ова заштитено нематеријално културно наследство.

Го очекуваме Вашето присуство!