Препознајте го злото на време! Пет карактеристики на луѓе со расипано срце

Кои особини ги издаваат луѓето со злобни и расипани срца?

Една од причините зошто честопати не успеваме да видиме дали го нарекуваме „зло“, скршено срце или психопатско однесување е веројатно затоа што ни е тешко да поверуваме дека такви луѓе всушност постојат!

Не можеме да замислиме некој да нè измамува, лаже или навредува (и себеси и другите) без никаква совест, да шири лаги и измислици за да уништи нечиј углед или да се преправа и да предаде нешто што не е, сè со цел да им наштети на другите (физички, материјално, емоционално). За жал, знаеме дека постојат такви луѓе. Следните пет знаци укажуваат дека имате работа со луѓе со скршено срце, и ако препознаете некој од нив, најдобро е да се држите подалеку од таква личност, а можеби и да им го препуштите нивното „поправање“ и психолошко лекување на попрофесионални луѓе.

1.Луѓето со злобно срце се експерти во создавање конфузија и раздор. Тие: ги искривуваат фактите, мамат, лажат, избегнуваат да преземат одговорност, ја негираат реалноста, измислуваат приказни, ги чуваат информациите за себе

2.Луѓето со злобно срце се експерти во измама на другите со своите слатки приказни. Но, ако ги погледнете плодовите на нивните животи или ако ги следите нивните зборови, ќе видите дека таквите луѓе никогаш не се менуваат и не инвестираат во раст и развој. Нивниот живот е илузија, а нивната духовна храна е страдањето на другите луѓе.

3.Луѓето со злобно срце секогаш сакаат да ги контролираат другите луѓе, а тие се нивниот најголем авторитет. Тие ги отфрлаат повратните информации и конструктивната критика, тие создаваат правила според кои живеат, не обрнувајќи внимание на моралните норми.

4.Луѓето со злобно срце честопати играат на симпатиите на добронамерните луѓе со цел измама. Изгледа вака: тие бараат милост, но не ја даваат самите. Тие бараат топлина, прошка и блискост од луѓето на кои им згрешиле без никаква емпатија за болката што ја предизвикале и без никаква вистинска намера да се обидат да се поправат или да ја вратат изгубената доверба.

5.Луѓето со скршено срце немаат совест и немаат каење. Тие дури и немаат намера да се обидат да се справат со својата злоба – всушност, уживаат во тоа – сè под маската на одреден благороден карактер.

Извор: Kurir

Foto: Freepik