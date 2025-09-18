Прекумерното консумирање протеини може да биде штетно за некои здравствени состојби

Поради изобилството совети за внесување повеќе протеини, вклучувајќи додатоци во исхраната како што се протеинските шејкови, многу производители сè повеќе ја истакнуваат содржината на протеини на пакувањето за да ја поттикнат продажбата.

Нутриционистите и лекарите откриле и во кои случаи прекумерната консумација на протеини е штетна. Имено, протеините се корисни бидејќи градат мускулно ткиво, ензими и хормони и играат важна улога во функцијата на имунолошкиот систем, а можат да обезбедат и дополнителна енергија.

Препорачаниот дневен внес на протеини за возрасни е 0,84 грама на килограм телесна тежина за мажи и 0,75 грама на килограм телесна тежина за жени. Иако многу луѓе веќе консумираат доволно протеини, некои луѓе свесно додаваат уште повеќе протеини во својата исхрана, што е штетно.

За луѓето што сакаат да ја зголемат мускулната маса преку тренинг со отпор, консумирањето до 1,6 грама на килограм телесна тежина дневно може да помогне во зголемувањето на силата и големината на мускулите.

Нутриционистката Маргарет Мареј објаснува за Science Alert дека вишокот протеини не се излачува само во урината, туку останува во телото и има различни ефекти. Покрај тоа, постојат медицински состојби во кои треба да се избегнува висок внес на протеини.

Луѓето со хронична бубрежна болест треба да го следат внесот на протеини под надзор на диететичар, со цел да се избегне понатамошно оштетување на бубрезите. Покрај тоа, постои состојба позната како труење со протеини, која се јавува кога некое лице јаде премногу протеини и премалку масти, јаглехидрати и други хранливи материи.

Протеините во исхраната можат да доаѓаат од растителни извори како што се грав, леќа и житарици, како и од животински извори како што се јајца, млечни производи, месо и риба. Високиот внес на животински протеини е поврзан со зголемен ризик од дијабетес тип 2. Од друга страна, прекумерниот внес на растителни протеини е поврзан со помал ризик од смрт од рак, намален ризик од дијабетес тип 2 и подобрени нивоа на холестерол во крвта.

Мареј нагласува дека е важно да се има рамнотежа помеѓу животинските и растителните извори, наместо само да се обидувате да додадете повеќе протеини во вашата исхрана. Протеините, мастите и јаглехидратите работат заедно за одржување на здраво тело. Во сето ова, сите макронутриенти, заедно со витамините и минералите во вистинските пропорции, се неопходни за одржување на здравјето.

извор:курир.мк

фото:Freepik