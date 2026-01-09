„Предупредување“: Едита Арадиновиќ сподели жешка содржина која во овој период од годината не е за секого (видео)

Србија е покриена со мраз и снег во последните неколку дена, а многу познати личности уживаат во потоплите поднебја. Меѓу нив е и пејачката Едита Арадиновиќ (32), која моментално ужива во Дубаи, каде што објави жешки фотографии.

Имено, пред Едита да ги објави жешките фотографии, таа се пошегува и испрати „предупредување“.

„Предупредување! Оваа содржина не е наменета за луѓе кои моментално се наоѓаат на снег. Во случај на иритација, нервоза или пцуење, ве молиме контактирајте го контактот на следниот пост“, напиша Едита Арадиновиќ.

По кратко предупредување, Едита Арадиновиќ сподели жешки фотографии во костим за капење.

Пејачката го покажа своето змијско тело и напиша:

– Правда за целулитот.

Едита Арадиновиќ неодамна ги сумираше своите впечатоци од претходната година, а нејзиниот најголем дефинитивно е летната сезона во која настапуваше во Црна Гора. Како што тврди, сериозно размислува да не прифаќа повеќе покани за пеење во црногорски клубови.

Како што вели, „поради траумата од минатата сезона и празните настапи“, таа размислува каде ќе настапи ова лето,

– А што се однесува до летото, верувајте ми, тоа е чувство. Самите видовте какво беше ова лето и не би сакала да одам на работа несреќна. Не сакам да стојам на сцената и да морам да ги развеселувам луѓето, а луѓето не се грижат за песната, ниту пак се грижат за луѓето колку што треба и би можеле – откри таа за ТВ Е.

фото: printscreen/instagram/editaaradinovic