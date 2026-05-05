Правната борба за имотот меѓу Драгана Мирковиќ и Тони Бијелиќ допрва следи, една фирма е најголем проблем

Пејачката Драгана Мирковиќ и бизнисменот Тони Бијелиќ се разделија минатата година по 24 години брак, и иако започнаа одвоен живот, треба формално да го поделат својот имот.

Иако на прв поглед се чини дека веќе направиле разграничување, правната битка допрва треба да се случи.

Според извор близок до поранешната двојка, откако Тони се исели од замокот во Виена, пејачката остана сама во таа зграда, додека списокот на заеднички стекнат имот е исклучително обемен.

Со години, Драгана е на листите на најбогатите јавни личности во регионот, а според веб-страницата „Net Worth Celebrities“, нејзиното богатство е околу 100 милиони долари.

Значителен дел од нивните приходи се генерирани преку заеднички бизнис потфати.

Еден од нив е телевизијата, на чие чело пејачката е од 2005 година.

Покрај тоа, десет години тие поседуваат и компанија за продажба на луксузни автомобили, чии клиенти често се нејзини колеги од индустријата за забава.

– Двајцата поседуваат бројни имоти, и во Австрија и на Балканот, но најлесно ќе биде да се поделат. Проблемот се појавува кога станува збор за компаниите, особено оние што продаваат луксузни автомобили, што е една од најпрофитабилните. Иако Тони се чинеше дека е на чело на тој систем, токму Драгана иницираше клучни процеси и донесуваше важни одлуки. Многумина веруваат дека би можеле да останат деловни партнери, но вработените се сомневаат како ќе функционира таков однос – вели извор запознаен со нивните работи, пренесува Ало.рс

