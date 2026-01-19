Познатиот италијански моден дизајнер Валентино почина на 93 години

На 94-годишна возраст денеска почина Валентино Гаравани, италијански џет-сетерски моден креатор чии гламурозни фустани, често во неговата „заштитна Валентино-црвена боја“, се истакнуваа на модните ревии речиси половина век, соопшти денеска неговата фондација.
A distinctive point of view and an unending affinity for beauty.
Join us as we celebrate Valentino Garavani – the founder of the Maison – today, on his birthday. pic.twitter.com/yukyC9xWvM
— Valentino (@MaisonValentino) May 13, 2023
Тој беше еден од модните гиганти на 20 век, а неговите креации ги носеа Елизабет Тејлор, Ненси Реган, Шерон Стоун, Џулија Робертс и Гвинет Палтроу.
Valentino Garavani, the fashion designer and mogul behind the Valentino brand, died on Monday. He was 93. https://t.co/MltjdribOl pic.twitter.com/R8IPx8xnqM
— Variety (@Variety) January 19, 2026
Во 1960 година, тој беше ко-основач на модната куќа Валентино и е рангиран на врвот на таа професија заедно со Џорџо Армани и Карл Лагерфелд.
Ковчегот со неговото тело ќе биде изложен во седиштето на неговата фондација во Рим в среда и четврток, а погребот ќе биде извршен в петок во Рим.
foto: printscreen/tiktok/instagram/realmrvalentino