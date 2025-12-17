Познатата водителка жестоко го поткачи Мирослав Илиќ: „Има деца за кои вели дека не се негови, би му направила ДНК“

Водителката на емисијата ДНК, Наташа Аксентијевиќ, неодамна откри на кои од познатите личности би сакала да им се направи ДНК тест.

Таа одговори на ова прашање како од топ, би го довела Мирослав Илиќ во емисијата што порано ја водеше.

– Ако можевте да направите ДНК тест на позната личност и да ја откриете нејзината тајна, која би била таа личност и зошто? – беше прашањето.

– Мирослав Илиќ – одговори водителката.

– Тоа се кулоарски приказни, а јас дури и не им верувам. Велат дека има некои деца што се негови, но тој вели дека не се. Сите го знаеме тоа, но не е убаво да се зборува за тоа. Слушнав тоа, не знам ништо, но таква емисија сигурно би се гледала – заклучи Наташа Аксентијевиќ во емисијата „Бункер“.

фото:Instagram printscreen/natasaaksentijevic/pravimiroslavilic