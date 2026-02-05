Радио Милева скап модел

Потроши цело богатство: Карлеуша се пофали со парче за кое сите жени ѝ завидуваат

2 мин. читање
Потроши цело богатство: Карлеуша се пофали со парче за кое сите жени ѝ завидуваат

Пејачката Јелена Карлеуша ја покажа својата скапа чанта Хермес, вредна 40.000 евра. Карлеуша се смета за една од најдобро облечените јавни личности во регионот, копирана дури и од светските ѕвезди, а неодамна се појави на снимањето на емисијата „Пинкови ѕвезди“ во стил вреден дури еден милион динари.

@karleusaofficial I mršava od njegovih para😂 #karleusa ♬ SLAY! – Eternxlkz

Таа сега се пофали со својата нова чанта на социјалните мрежи – станува збор за престижен модел „Биркин“, кој е познат по тоа што е долгоочекуван и тешко достапен.

„Моето ново бебе“, рече Јелена Карлеуша.

@karleusaofficial Flex 💪🏻 #karleusa ♬ Body – Megan Thee Stallion

foto: printscreeen/tikok/Facebook

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top